Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım, Tire’de 2 aileyi ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, Tire’de 2 aileyi ziyaret etti

- Aileye ziyaretten genel ve detay

( ANKARA - HD) ANKARA

İsaf Hatıra Fotoğrafı Lösemi Hastası 


- Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Tire İlçe Kongresinin ardından Ok ve Kaya ailelerini ziyaret etti. Başbakan Yıldırım, dün AK Parti Tire İlçe Kongresinin ardından kendisini çay içmeye davet eden Gökçe Ok’un davetini kırmadı. Ok ailesi ile bir süre sohbet eden Başbakan Yıldırım, Ok’un evinde misafir olarak bulunan lösemi hastası Ahmet Özen ile de hatıra fotoğrafı çektirdi. Yıldırım, daha sonra balkonunda ‘Cumhuriyetin Bekçileri Mustafa Kemal'in Askerleriyiz’ yazılı Atatürk’ün posterinin bulunduğu Yalçın Kaya’nın evini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Yalçın Kaya’nın, Başbakan Binali Yıldırım’a, atadan beri CHP’li bir aile olduklarını ama evlerine ziyarette bulundukları içinde çok mutlu olduklarını söylediği öğrenildi. Kaya ailesinin bebeği Melis'i kucağına alarak seven Yıldırım, aileyle hatıra fotoğrafı çektirdi. (İLK-
İlgili Foto Galeriler
Erdoğan Yeditepe Bienalinin Açılış Törenine KatıldıErdoğan Yeditepe Bienalinin Açılış Törenine Katıldı
Bahçeli, MYK Ve MDK Üyeleri İle Anıtkabir'deBahçeli, MYK Ve MDK Üyeleri İle Anıtkabir'de
Vatanına Ve Milletine Aşık Bir Lider: Muhsin YazıcıoğluVatanına Ve Milletine Aşık Bir Lider: Muhsin Yazıcıoğlu
MHP 12. Olağan Büyük KurultayıMHP 12. Olağan Büyük Kurultayı
Erdoğan, AK Parti Siyaset Akademisi Açılış Programına KatıldıErdoğan, AK Parti Siyaset Akademisi Açılış Programına Katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa sürpriz ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa sürpriz ziyaret
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı