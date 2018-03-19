Başbakan Yıldırım: “Terör tehdidi ortadan kaldırılıncaya kadar bölgede mücadelemiz devam edecektir”



- Başbakan Binali Yıldırım, “Bölgede terör örgütlerini silahlandıranların, bu örgütleri cesaretlendirenlerin Türkiye’ye söz söyleme hakkı yok. Mehmetçik ve ÖSO mensuplarının Afrin ve çevresini tüm terör örgütlerinden temizlemiştir. Tüm terör tehdidi tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar bu bölgedeki mücadelemiz kim ne derse desin devam edecektir” dedi.

Başbakan Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreninde konuştu.

Konuşmasının başında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Bakanlardan Hasan Güzel Celal’e Allah’tan rahmet dileyen Yıldırım, “Hasan Celal, ülkemizin kalkınmasında büyük emeği olan merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın açtığı yolda ilerlemiş, medeni cesareti daima demokrasisinin ve millet iradesinin yanında durmak olmuştur. Özellikle onun 28 Şubat sürecindeki hukuk mücadelesi hiçbir zaman unutulmayacaktır” ifadelerini kullandı. Zeytin Dalı Harekatına ilişkin değerlendirmede bulunan Yıldırım, “Adalet elbette çok önemli ve hepimiz bunun farkındayız. Ancak bir gerçek daha var ki bir ülkede adaletin tesis edilmesi için o ülkenin güvenliğini temin edilmesi şarttır. Türkiye büyük bir ülke ve varlığına yönelik her türlü tehdidi bertaraf edecek güce sahiptir. Güney sınırlarımızda ülkemizi hedef alan yapılanmalar bir süreden beri devam ediyor. Bu tehlikeyi bertaraf etmek için 20 Ocak’ta Zeytin Dalı Harekatını başlatmıştık. Bu harekatın amacı Afrin bölgesinde PKK, KCK, PYD, YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerini ortadan kaldırmaktı. Harekat başladığı günden bu yana başarıyla devam etmiş ve dün sabah Mehmetçiğimiz, ÖSO ile beraber Afrin şehir merkezini terör unsurlarından temizleyerek kontrolü ele almıştır. Bu zaferin Çanakkale Zaferinin 103. yıl dönümünde gerçekleşmiş olması farklı bir anlam içeriyor. Tıpkı Çanakkale Zaferi ile aynı amaç ve aynı ruhla gerçekleşmiştir. Türkiye terörle mücadelede ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak bu operasyonu ifa etmiştir. İlk günden beri Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunduğumuzu ifade ettik. Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz yoktur. Güney sınırlarımızda yuvalanan terör örgütlerini bertaraf etmek sadece kendi ülkemiz ve milletimize değil, aynı zamanda bölgede yaşayan masum, mazlum kardeşlerimize karşı bir borcumuzdu. Bu örgütlerin tamamı bir takım emperyal güçlerin bölgedeki amaçlarına hizmet ediyor. Hiç birinin Kürtler, Araplar, Türkmenler, Ezidiler ve diğerlerinin huzuru ve güveni diye bir gayesi yok. Zeytin Dalı Harekatı bir barış harekatıdır. Teröre karşı yürütülen bir operasyondur. Ülke sınırlarımızın terör tehdidinden arındırılması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin temini için yapılan bir faaliyettir” diye konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı boyunca, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO mensuplarının, sivillerin zarar görmemesi için azami derecede dikkat gösterdiğini söyleyen Yıldırım, “Harekat alanında insani yardım faaliyetlerinin etkin yürütülmesi için yoğun çaba gösteriyoruz. Terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtulmak için bölgeden ayrılan masum insanların huzuru ve güvenliği çok önemli. Bugünü kadar bu hassasiyetimizi cümle aleme en iyi şekilde gösterdik. Fırat Kalkanı Harekatının yapıldığı bölgede bugün hayat normale döndü. Şimdi de Afrin bölgesinde hem güvenlik hem de huzur ortamının tesisi için gerekli adımları atıyoruz. Bunu bilen bölge halkı bu inançla kahraman Mehmetçiğimizi ve ÖSO mensuplarını Afrin’de bağrına basmıştır. Gerçeklerle yüzleşmeye cesareti olmayanlar Türkiye aleyhine kara propagandalarını sürdürüyorlar. Terör örgütlerinin yalanlarıyla, iftiralarıyla alçakça yaptığı propagandalarla Türkiye’yi suçlamanın akılla izahı yoktur. Bölgede terör örgütlerini silahlandıranların, bu örgütleri cesaretlendirenlerin bu konuda Türkiye’ye söz söyleme hakkı yok. Mehmetçik ve ÖSO mensuplarının Afrin ve çevresini tüm terör örgütlerinden temizlemiştir. Tüm terör tehdidi tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar bu bölgedeki mücadelemiz kim ne derse desin devam edecektir” açıklamasında bulundu.

