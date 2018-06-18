Başbakan Yıldırım: 'Terör sorunun kaldırmak boynumuzun borcu' - İSTANBUL Haberi
Başbakan Yıldırım: "Terör sorunun kaldırmak boynumuzun borcu" - İSTANBUL - Bağcılar mitingi - Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasıİSTANBUL - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin üzerinde bir plan olduğunu belirterek, "Plan çok açık; Türkiye'nin güneyinde bir terör devleti kurulmak isteniyor. Böylelikle Türkiye'yi terbiye edeceklerini zannediyorlar. Bu planın önündeki en büyük engeli de Recep Tayyip Erdoğan olarak görüyorlar. Onun için uyanık olacağız, düşmanlarımıza fırsat vermeyeceğiz. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz." dedi. - 4 -