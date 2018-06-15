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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: 'Terör ile mücadele mangal gibi yürek ister' - TUNCELİ

Başbakan Yıldırım: 'Terör ile mücadele mangal gibi yürek ister' - TUNCELİ

Başbakan Yıldırım: "Terör ile mücadele mangal gibi yürek ister" - TUNCELİ - AK Parti'nin Tunceli mitingi - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasıAK Parti'nin Tunceli mitingi - Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım: (2) - "Benim adımı koyan Alevi bir komşum. İşte Alevi, Sünni ilişkisi bu kadar değerli bir ilişkidir. Bizim inancımızda bu böyledir" - "Bizim için Konya neyse, Yozgat neyse, Sakarya neyse, Erzincan neyse Dersim de aynısıdır, aynı şekilde olacak" - "Bizim derdimiz Kürt - Türk kardeşlerimizle değil, bizim derdimiz, sorunumuz, bu ülkeyi bölmek isteyen, genç beyinleri, nesilleri zehirlemek isteyen bölücü terör örgütüyledir"TUNCELİ (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Benim adımı koyan Alevi bir komşum. İşte Alevi, Sünni ilişkisi bu kadar değerli bir ilişkidir. Bizim inancımızda bu böyledir." dedi.
Yıldırım, partisince Seyit Rıza Meydanı'nda düzenlenen mitingdeki konuşmasında, "Bizim için Konya neyse, Yozgat neyse, Sakarya neyse, Erzincan neyse Dersim de aynısıdır, aynı şekilde olacak." ifadesini kullandı.Ayrımcılık yapanların kendilerinden olmadığını vurgulayan Yıldırım, "Bizim hamurumuz beraber karılmıştır, bizim birliğimizi bozmaya çalışanlar, özümüz o kadar sağlamdır ki asla buna muvaffak olamazlar. Asırlarca bu topraklarda her renkten, her inançtan beraberce yaşadık." diye konuştu.
Erzincan ve Tunceli 'nin birbirine çok benzediğine değinen Yıldırım, şöyle devam etti:"Alevi'si de Sünni'si de Kürt'ü de Türk'ü de kirve olurlar, alışveriş yaparlar, beraber yaşarlar. Hiçbir sorunumuz yok. Sorun nerede? Dışarıdan Türkiye'nin ilerlemesini istemeyen emperyal devletler, aramıza fitne ve düşmanlık tohumlarını atıyorlar. Bakın, benim adım 'Binali'. 'Binali' ismi size ne hatırlatıyor? Binali, Ali'nin oğlu. Benim adımı koyan Alevi bir komşum. İşte Alevi, Sünni ilişkisi bu kadar değerli bir ilişkidir. Bizim inancımızda bu böyledir.Bu topraklar daima barışın, insanlığın, esenliğin yurdu oldu. Bu vatan zulümden kaçanlar için adeta güvenli bir yuva oldu. 1490 dünyada İspanya'da, Yahudiler zulüm görürken, onları hiçbir ülke kabul etmezken kucak açan, misafir yapan, ülkeye kabul eden Osmanlı devleti olmuştur. Medeniyet, insanlık, merhamet bizdedir." - "Kürt ve Alevi kardeşlerimizi istismar edenlere geçit vermeyeceğiz"Mazluma kapılarını açarken kimliğini, mezhebini, meşrebini sormadıklarını dile getiren Yıldırım, "İnsan değil mi önemli olan insanlıktır. Bizi yaradan Rabbimiz birdir, Peygamberimiz aynıdır, Hazreti Peygamber onun ehli beyitidir, kitabımız birdir. O halde neyin kavgasını yapıyoruz, neyi paylaşamıyoruz?" dedi.
Başbakan Yıldırım, alandakilere, "Bizim muhabbetimiz asırlardan beri gelmekte, ilanihaye de devam edecektir." şeklinde seslenerek, şunları söyledi:"Bizim derdimiz Kürt - Türk kardeşlerimizle değil, bizim derdimiz, sorunumuz bu ülkeyi bölmek isteyen, genç beyinleri, nesilleri zehirlemek isteyen bölücü terör örgütüyledir. İşte Tunceli 'nin dağlarında artık onlara rastlayabiliyor musunuz? Onların hepsini imha ettik ve vatandaşlarımızın canına kast etmesinin önüne geçtik.Kobani olaylarında Kürtlerin kanı üzerinden siyaset yapmaya kalkanlara, Kürt ve Alevi kardeşlerimizi istismar edenlere geçit vermeyeceğiz. Değil mi kardeşlerim? Demokratik siyaset kılıfıyla toplumu çatışmaya sürükleyen terör uzantılarını asla aramıza sokmayacağız." - "Onlar Türkiye'yi geri götürmek istiyor"Alandaki vatandaşlara, " Tunceli tarihi bir değişime hazır mısınız?" diye soran Yıldırım, Türkiye'nin AK Parti ile 2023 hedeflerine ve 2053 vizyonuna kararlılıkla yürüdüğünü söyledi.

Muhalefet adaylarının hedeflerinde hiçbir proje bulunmadığını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:"Hedeflerinde Recep Tayyip Erdoğan var. Recep Tayyip Erdoğan olmasın da Türkiye ne olursa olsun. İşgalciler memlekete gelsin, FETÖ ile gelsin, kumpas ile gelsin ondan sonra da Türkiye, enerjisini ve gücünü bu şer odaklarıyla mücadele için boşu boşuna harcasın, bunu mu istiyorsunuz? Onlar Türkiye'yi geri götürmek istiyor. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak hiçbir fikirleri yok. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.Bugün, 'Cumhurbaşkanı adayıyım' diye ortada dolaşan isimleri görüyorsunuz. Hangisinin bu memlekette bir dikili ağacı var? Hangisinin bu ülkede taş üstüne taş koyduğu eseri var? Hangisinin Türkiye'nin geleceğine yönelik projeleri, fikirleri var..."(Sürecek)

Alışveriş Genç Beyinler Medeniyetler Terör Örgütü Genç Beyin 

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