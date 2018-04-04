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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: “Tehdit nereden gelirse gelsin biz oradayız” - ANKARA

Başbakan Yıldırım: “Tehdit nereden gelirse gelsin biz oradayız” - ANKARA

- Engelli Vatandaşların EKPSS ve Kura Yöntemiyle Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni - Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması - Hediye takdimi - Kura çekimi - Fotoğraf çekimiANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Engelli Vatandaşların EKPSS ve Kura Yöntemiyle Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'ne katıldı.
Başbakan Yıldırım: "Tehdit nereden gelirse gelsin biz oradayız. Terörün, 'Fırat'ın doğusu, batısı' diye bir şey olmaz. Terör doğusunda da varsa biz oradayız, batıda da varsa biz oradayız."

Çekim 

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