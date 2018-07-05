Başbakan Yıldırım: '(TBMM Başkanlığı) Benim liderim ve partimiz ne yönde karar alırsa biz her türlü görevi yaparız' - ANKARA İzle
Başbakan Yıldırım: "(TBMM Başkanlığı) Benim liderim ve partimiz ne yönde karar alırsa biz her türlü görevi yaparız" - ANKARA AA Editör Masası - Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarıANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, "Anadolu Ajansı Editör Masası Özel"de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (3)Yıldırım: "(TBMM Başkanlığı) Bunun kararını ben vermem. Liderim, partimizin genel başkanı, partimiz bu yönde karar alırsa her türlü görevi yaparız."