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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: '(TBMM Başkanlığı) Benim liderim ve partimiz ne yönde karar alırsa biz her türlü görevi yaparız' - ANKARA

Başbakan Yıldırım: '(TBMM Başkanlığı) Benim liderim ve partimiz ne yönde karar alırsa biz her türlü görevi yaparız' - ANKARA

Başbakan Yıldırım: "(TBMM Başkanlığı) Benim liderim ve partimiz ne yönde karar alırsa biz her türlü görevi yaparız" - ANKARA AA Editör Masası - Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarıANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, "Anadolu Ajansı Editör Masası Özel"de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (3)Yıldırım: "(TBMM Başkanlığı) Bunun kararını ben vermem. Liderim, partimizin genel başkanı, partimiz bu yönde karar alırsa her türlü görevi yaparız."

Genel Başkan 

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