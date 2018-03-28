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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: 'Stratejik yatırım olarak 128 milyar TL yeni yatırım teşvikini onayladık' - ANKARA Haberi

Başbakan Yıldırım: 'Stratejik yatırım olarak 128 milyar TL yeni yatırım teşvikini onayladık' - ANKARA Haberi

Başbakan Yıldırım: "Stratejik yatırım olarak 128 milyar TL yeni yatırım teşvikini onayladık" - ANKARA - Salondan detay - Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasıANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
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Yatırım Teşviki 

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