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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: ''Sistemler değişir, asıl olan değerlerdir'' - ANKARA
- Başbakanlık Çankaya Köşkü - Başbakan Binali Yıldırım ve Semiha Yıldırım'ın gelişi - Başbakanlık personeli - Başbakan Yıldırım'ın konuşmasıANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık personeli ile vedalaştı. Başbakan Yıldırım, Başbakanlık personeline hitaben bir konuşma yaptı.Başbakan Yıldırım: "Sistemler değişir, asıl olan değerlerdir. Hukuka dayalı, insan haklarını önemseyen, önceleyen demokrasi, ülkemizin, hepimizin ortak paydasıdır."