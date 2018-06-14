Başbakan Yıldırım: 'Şer odaklara vereceğimiz en güzel cevap 24 Haziran'da bir olmak, beraber olmak, diri olmak birlikte Türkiye olmaktır' - İSTANBUL
Başbakan Yıldırım: "Şer odaklara vereceğimiz en güzel cevap 24 Haziran'da bir olmak, beraber olmak, diri olmak birlikte Türkiye olmaktır" - İSTANBUL - Miting alanından görüntüler - Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Sultanbeyli Kent Meydanında halka hitap etti. Başbakan Yıldırım: "Şer odaklara vereceğimiz en güzel cevap 24 Haziran'da bir olmak, beraber olmak, diri olmak birlikte Türkiye olmaktır." - 4 -