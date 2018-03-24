Başbakan Yıldırım, şehit ailesini ziyaret etti - GAZİANTEP
- Başbakan Binali Yıldırım'a vatandaşların sevgi gösterisinde bulunmasıGAZİANTEP - Başbakan Binali Yıldırım, merkez Şahinbey ilçesinin Şahintepe mahallesindeki şehit evini ziyaret etti.Şehidin babası Ahmet ile annesi Elif Çelik ile sohbet edip başsağlığı dileğinde bulundu.Başbakan Yıldırım, ziyaret çıkışında evin bahçesinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı, hatıra fotoğrafı çektirdi.Polis memuru Mehmet Çelik, İzmir'in Bornova ilçesinde güvenlik kontrolü sırasında asker kaçağı olduğu anlaşılan şüphelinin bıçaklı saldırısında 6 mart 2018’de şehit olmuştu.