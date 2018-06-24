Başbakan Yıldırım: 'Seçimlerin bütün milletimize huzur, barış ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum' - İZMİR İzle
Başbakan Yıldırım: "Seçimlerin bütün milletimize huzur, barış ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum" - İZMİR - Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamasıBaşbakan Binali Yıldırım: "Yeni sistemle Türkiye yeni hedeflere, yeni ufuklara istikrar ve güven içerisinde ilerlemeye devam edecek."Başbakan Binali Yıldırım: "Seçimlerin bütün milletimize huzur, barış ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Gayet demokratik bir bayram havasında güzel bir seçim ortamı geçiriyoruz. İnsanlar akın akın oylarını kullanmaya geliyor."Başbakan Binali Yıldırım: "(Libya'da kaçırılan üç Türk işçinin serbest bırakılması) Yoğun, titiz, zahmetli bir çalışma neticesi kurtarıldılar ve bu sabaha karşı ülkemize geldiler, ailelerine kavuştular. Mutlu son gerçekleşti."