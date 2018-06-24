Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: 'Seçimlerin bütün milletimize huzur, barış ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum' - İZMİR İzle

Başbakan Yıldırım: 'Seçimlerin bütün milletimize huzur, barış ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum' - İZMİR İzle

Başbakan Yıldırım: "Seçimlerin bütün milletimize huzur, barış ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum" - İZMİR - Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamasıBaşbakan Binali Yıldırım: "Yeni sistemle Türkiye yeni hedeflere, yeni ufuklara istikrar ve güven içerisinde ilerlemeye devam edecek."Başbakan Binali Yıldırım: "Seçimlerin bütün milletimize huzur, barış ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Gayet demokratik bir bayram havasında güzel bir seçim ortamı geçiriyoruz. İnsanlar akın akın oylarını kullanmaya geliyor."Başbakan Binali Yıldırım: "(Libya'da kaçırılan üç Türk işçinin serbest bırakılması) Yoğun, titiz, zahmetli bir çalışma neticesi kurtarıldılar ve bu sabaha karşı ülkemize geldiler, ailelerine kavuştular. Mutlu son gerçekleşti."

Irak Bayram Havası 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı