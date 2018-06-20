Başbakan Yıldırım: 'Seçime kalmış bir ay, değerlendirme kuruluşları Türkiye'nin notunu, bankaların notunu düşürüyorlar. Bu size normal geliyor mu?' - İZMİR
Başbakan Yıldırım: "Seçime kalmış bir ay, değerlendirme kuruluşları Türkiye'nin notunu, bankaların notunu düşürüyorlar. Bu size normal geliyor mu?" - İZMİR - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasıAK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, İzmir ’de bir otelde 'Muhtarlar Buluşması' programına katılarak konuşma yaptı.