Başbakan Yıldırım: 'Recep Tayyip Erdoğan onların burada rahatça at oynatmasına izin vermiyor' - İZMİR
Başbakan Yıldırım: "Recep Tayyip Erdoğan onların burada rahatça at oynatmasına izin vermiyor" - İZMİR - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasıİZMİR - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, İzmir ’de bir otelde 'Muhtarlar Buluşması' programına katılarak konuşma yaptı.Başbakan Binali Yıldırım: "Muhalefet adaylarının hepsinin ortak söylemi 'Recep Tayyip Erdoğan'ı indirelim de ne olursa olsun.' Bazı dış mihraklar da aynı şeyi söylüyor. Bu tesadüf mü? Niye, Recep Tayyip Erdoğan onların burada rahatça at oynatmasına izin vermiyor, onun için rahatsız oluyorlar. 'Bizim Türkiye'yle problemimiz yok, bizim problemimiz Recep Tayyip Erdoğan' diyorlar. Bizim adaylar da bunu söylüyor. Ne kadar tesadüf."