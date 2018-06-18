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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: 'Peki niye yatırım olmuyordu? Terör yüzünden' - İSTANBUL
Başbakan Yıldırım: "Peki niye yatırım olmuyordu? Terör yüzünden" - İSTANBUL - Programdan detaylar - Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - Başbakan Binali Yıldırım, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri kanaat önderleri ve STK temsilcileri ile buluştu.Başbakan Yıldırım: "Peki niye yatırım olmuyordu? Terör yüzünden." - 7 -