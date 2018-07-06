Başbakan Yıldırım: 'Orman varlığını artıran nadir ülkelerden bir tanesiyiz' - ANKARA
Başbakan Yıldırım: "Orman varlığını artıran nadir ülkelerden bir tanesiyiz" - ANKARA - Başbakanlık Hatıra Ormanı fidan dikim töreni - Başbakan Binali Yıldırım'ın gelişi ve tokalaşması - Başbakan Binali Yıldırım'ın çocuğu sevmesi ve çocuğa bebek hediye etmesi - Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasıANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık Hatıra Ormanı fidan dikim törenine katıldı. Başbakan Yıldırım, burada bir konuşma yaptı. Programa Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da katıldı.