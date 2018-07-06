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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: 'Orman varlığını artıran nadir ülkelerden bir tanesiyiz' - ANKARA

Başbakan Yıldırım: 'Orman varlığını artıran nadir ülkelerden bir tanesiyiz' - ANKARA

Başbakan Yıldırım: "Orman varlığını artıran nadir ülkelerden bir tanesiyiz" - ANKARA - Başbakanlık Hatıra Ormanı fidan dikim töreni - Başbakan Binali Yıldırım'ın gelişi ve tokalaşması - Başbakan Binali Yıldırım'ın çocuğu sevmesi ve çocuğa bebek hediye etmesi - Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasıANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık Hatıra Ormanı fidan dikim törenine katıldı.
Başbakan Yıldırım, burada bir konuşma yaptı. Programa Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da katıldı.

Bebek Fidan Dikim Töreni Bakanlık 

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