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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: 'Muharrem Bey haklı olarak partisinin üzerinde bir oy aldığı için bunu bir sonuca dönüştürmek istiyor' - ANKARA İzle

Başbakan Yıldırım: 'Muharrem Bey haklı olarak partisinin üzerinde bir oy aldığı için bunu bir sonuca dönüştürmek istiyor' - ANKARA İzle

Başbakan Yıldırım: "Muharrem Bey haklı olarak partisinin üzerinde bir oy aldığı için bunu bir sonuca dönüştürmek istiyor" - ANKARA - AA Editör Masası - Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarıANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, "Anadolu Ajansı Editör Masası Özel"de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (6)Başbakan Yıldırım: "Muharrem (İnce) Bey tabii haklı olarak seçimlerde partisinin üzerinde bir oy, destek aldığı için bunu bir sonuca dönüştürmek istiyor."

Ak Parti 

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