Başbakan Yıldırım: 'Muhalefet adayları, el altından iş birliği yapıyorlar' - İZMİR
Başbakan Yıldırım: "Muhalefet adayları, el altından iş birliği yapıyorlar" - İZMİR - AK Parti'nin Buca mitingi - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasıİZMİR - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin İzmir teşkilatı tarafından Buca ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı. Vatandaşlar mitinge ilgi gösterdi.Başbakan Binali Yıldırım: "(Cumhur İttifakı) Bölücü terör örgütünün korkulu rüyasıdır. Muhalefet adaylarının hiç terörden bahsettiğini gördünüz mü, terörle mücadeleden bahsettiğini duydunuz mu? Duyamazsınız çünkü el altından iş birliği yapıyorlar."