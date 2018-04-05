Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: ''Moğolistan ile diplomatik ilişkilerimizin 50. yılı, o yüzden bu ziyaret önemli'' - ANKARA

Başbakan Yıldırım: ''Moğolistan ile diplomatik ilişkilerimizin 50. yılı, o yüzden bu ziyaret önemli'' - ANKARA

- Ankara Esenboğa Havalimanı - Başbakan Binali Yıldırım'ın salona gelişi - Başbakan Yıldırım'ın basın toplantısıANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'nda Moğolistan'a hareketinden önce basın toplantısı düzenledi.
Başbakan Yıldırım, Moğolistan'a gittiANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak "TUR" ile saat 19.50'de Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'a hareket etti.Başbakan Yıldırım'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı ile diğer yetkililer uğurladı.Yıldırım ile Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Ulanbator'a gitti.

Basın Toplantısı Toplantı Bakanlık Başkent 

İlgili Foto Galeriler
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
Ankara'da Şimşekli GeceAnkara'da Şimşekli Gece
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı