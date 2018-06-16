Başbakan Yıldırım: ''Millet olarak biz, istikbalimizi kurtaracak yeni bir değişimi gerçekleştiriyoruz'' - SİVAS
- AK Parti'nin Sivas mitingi - Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingden detaylar - Başbakan Binali Yıldırım düğünleri olan Nurgül Gülle ile Usame Acıpınar'ı kürsüye çıkarması - Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasıBaşbakan Yıldırım: "Bizi bu yollara düşüren, şehir şehir, meydan meydan gezdiren de Kuvvayı Milliye ruhudur. Dün ecdadımız Kuvvayı Milliye ruhuyla Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolu açtı, istiklalimizi bağımsızlığımızı kazandı. Bugün de millet olarak biz istikbalimizi kurtaracak yeni bir değişimi gerçekleştiriyoruz."