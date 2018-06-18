Başbakan Yıldırım: 'Kardeşliğin mayasını bu ülkenin ruhuna işlemek. Bunu kim yaptı AK Parti iktidarı yaptı' - İSTANBUL
Başbakan Yıldırım: "Kardeşliğin mayasını bu ülkenin ruhuna işlemek. Bunu kim yaptı AK Parti iktidarı yaptı" - İSTANBUL - Programdan detaylar - Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - Başbakan Binali Yıldırım, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri kanaat önderleri ve STK temsilcileri ile buluştu. Başbakan Yıldırım: "Kardeşliğin mayasını bu ülkenin ruhuna işlemek. Bunu kim yaptı AK Parti iktidarı yaptı." - 4 -