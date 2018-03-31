Başbakan Yıldırım: “İster yanımızda olsunlar, ister olmasınlar; Türkiye terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecek”

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( İZMİR -HD) İZMİR



- İzmir’de AK Parti Ödemiş 6. Olağan İlçe Kongresi’ne katılan Başbakan Binali Yıldırım, “İster yanımızda olsunlar, ister olmasınlar Türkiye terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecek ve bu topraklarda inşallah terör değil kardeşlik büyüyecek” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Ödemiş Devlet Hastanesi’nin açılışının ardından AK Parti Ödemiş 6. Olağan İlçe Kongresi’ne katıldı.

Salonu dolduranların sloganları ile karşılanan Başbakan Yıldırım’ın konuşması sık sık sloganlarla kesildi. Konuşmasında terör hakkında net konuşan Başbakan Yıldırım, “Mehmetçiklerimiz tüm terör örgütlerini Afrin’den söktü attı, oradaki insanlara huzur, barış, kardeşlik geldi. Bu ülkenin bağımsızlığı için Fırat Kalkanı, Afrin ve 15 Temmuz alçak darbe girişiminde canını seve seve veren bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Türkiye terör örgütüne hak ettiği dersi verince bazı ülkeler bunlara sahip çıkmaya başladılar, telaşa kapıldılar. En son Fransa, ‘terör örgütleri ile Türkiye’yi barıştıralım’ diyor. Senin ne haddine ey Macron? Sen nasıl Türkiye ile terör örgütlerinin arasını bulmaya çalışırsın? Bu yetkiyi sana kim verdi? Bir NATO ülkesine karşı teröristleri nasıl savunursun? Sen onu sarayına kabul edebilirsin ama bu topraklarda terörün adı bile olmayacak, kökü kazınacak. İster yanımızda olsunlar, ister olmasınlar Türkiye terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecek ve bu topraklarda inşallah terör değil kardeşlik büyüyecek” diye konuştu.

“İzmir’de yeni bir sayfaya açacak mıyız?” Başbakan Yıldırım, “Biz güzel İzmir’e sevdalıyız. Biz Türkiye’ye sevdalıyız. 81 vilayetimizi aynı duygularla seviyoruz. Çünkü AK Parti milletin partisidir, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan milletin adamıdır. İzmir tıpkı Çanakkale gibi düşmanın bu topraklara ayak basmasına izin vermedi. Bu mukaddes ülke vatan olmuşsa burada en büyük pay İzmir ve İzmir efeleridir. İzmir’in ufkunu gören Gazi Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin kalkınma hamlesini de güzel İzmir’den başlattı. İzmir bir dünya şehridir. İzmir doğu ile batıyı buluşturan şehir. Bu salondaki heyecan, dalga dalga İzmir’in her köşesine yayılıyor” derken, salonu dolduranlara da, “İzmir’in geleceği için gece-gündüz çalışmaya hazır mısınız? İzmir’de yeni bir sayfaya açacak mıyız? İzmir’de mağduriyet üretenleri sandıklara gömecek miyiz? Sandıkları hınca hınç doldurmaya var mısınız?” diye sordu. Başbakan Yıldırım, gelen “Evet” cevabı üzere, “İzmir işi bitirmiş” dedi.

“7.4 depremle değil büyüme ile hatırlanacak” Konuşmasında, Türkiye’nin büyümede yüzde 7.4 ile lider olduğunu hatırlatan Başbakan Yıldırım, “7.4, Türkiye’de Çin’deki depremle hatırlanırdı, şimdi büyüme ile hatırlanacak. 2018’de de Türkiye’nin yolu açık, geleceği aydınlık. 2023 hedeflerimize kararlı bir şekilde yürümeye başlıyoruz. İnşallah milletimizin duası ve desteği ile ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak, hatta onun da ilerisine geçecek çalışmaları yapıyoruz” ifadelerine yer verdi. Başbakan Yıldırım, AK Parti Tire İlçe Kongresi’ne katılacak.

