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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: 'İnancımıza, manevi değerlerimize yönelik saldırılar karşısında her zaman sağlam durun. Orada FETÖ'cülerle, bölücülerle, memleket düşmanı birtakım güruhlarla da karşılaşacaksınız. Sizlere güveniyoruz, onlara hak ettiğ

Başbakan Yıldırım: 'İnancımıza, manevi değerlerimize yönelik saldırılar karşısında her zaman sağlam durun. Orada FETÖ'cülerle, bölücülerle, memleket düşmanı birtakım güruhlarla da karşılaşacaksınız. Sizlere güveniyoruz, onlara hak ettiğ

Yıldırım'ın açıklamaları

Yurt Dışı Saldırı 

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( ANKARA -2-HD) Başbakan Yıldırım: "İnancımıza, manevi değerlerimize yönelik saldırılar karşısında her zaman sağlam durun. Orada FETÖ'cülerle, bölücülerle, memleket düşmanı birtakım güruhlarla da karşılaşacaksınız. Sizlere güveniyoruz, onlara hak ettiği cevabı, muameleyi mutlaka yapacaksınız"-"Şartlarınız ne olursa olsun gençler, ülkemize kimsenin laf söylemesine müsaade etmeyin" ANKARA

- Başbakan Binali Yıldırım, yurt dışı eğitime hazırlık programında açıklamalarda bulundu.
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