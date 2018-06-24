Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım'ın oy kullandığı sandıktan 'Erdoğan' çıktı - İZMİR

Başbakan Yıldırım'ın oy kullandığı sandıktan 'Erdoğan' çıktı - İZMİR

Başbakan Yıldırım'ın oy kullandığı sandıktan "Erdoğan" çıktı - İZMİR - Başbakan Yıldırım'ın oy kullandığı sandıktan "Erdoğan" çıktı - Okulun dış görüntüsü - Oyların sayılması - Seçim görevlilerinden ve parti temsilcilerinden detaylar - Sonucun liste olarak kapıya asılmasıBaşbakan Yıldırım'ın oy kullandığı sandıktan "Erdoğan" çıktıİZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandığı sandıkta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti birinci sırada çıktı.Yıldırım'ın Karabağlar ilçesinde çocuklarının bağışıyla yaptırılan Bahar Yıldırım İlkokulundaki 2354 Nolu sandıkta sayım işlemleri tamamlandı.Buna göre, sandıktaki cumhurbaşkanlığı için verilen oylardan 153'ünü Recep Tayyip Erdoğan aldı. Erdoğan'ı 136 oyla Muharrem İnce, 21 oyla Meral Akşener, 19 oyla Selahattin Demirtaş ve 5 oyla da Temel Karamollaoğlu takip etti.27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde ise AK Parti 126, CHP 109, İYİ Parti 30, MHP 29, HDP 27, Saadet Partisi 10 ve Cumhur İttifakı'na da 2 oy çıktı.Sandıkta kullanılan 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanılan 334 oyunun 1'i geçersiz sayıldı.

Cumhurbaşkanlığı 

İlgili Foto Galeriler
Kalın, Ahmet Kaya'nın Mezarını Ziyaret EttiKalın, Ahmet Kaya'nın Mezarını Ziyaret Etti
'Türkiye'nin Otomobili' Tanıtım Toplantısı'Türkiye'nin Otomobili' Tanıtım Toplantısı
2 tonluk dev kurbanlık Erdoğan'a...2 tonluk dev kurbanlık Erdoğan'a...
AK Partili ismin öldüğünü duyan koşup geldi!AK Partili ismin öldüğünü duyan koşup geldi!
İdlibli Hiba Ailesine Kavuştuİdlibli Hiba Ailesine Kavuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'daCumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'da
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı