Başbakan Yıldırım’ın eşi Bursa’da Haberi

-Vatandaşlar ile fotoğraf çektirmesi

-Kapalı çarşıdan genel görüntü



( BURSA -HD) BURSA



- Başbakan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım, Bursa’da Kapalı Çarşı'yı gezdi. Bursa Ulucamii’de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşi Hülya Çavuşoğlu ile birlikte öğle namazını kılan Semiha Yıldırım, ardından kapalı çarşı esnafını ziyaret etti. Bir ayakkabı dükkanına girerek alışveriş yapan Yıldırım’a Bursalı vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlar, Yıldırım ve Çavuşoğlu ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Resmi bir programı bulunmayan ikilinin çarşı ziyaretinin ardından şehirden ayrılacakları bildirildi.



