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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: 'İki yıl önce 'terörle mücadelede savunma değil taarruz esastır' şeklinde bir yöntem değişikliğine gittik' - ERZİNCAN Haberi

Başbakan Yıldırım: 'İki yıl önce 'terörle mücadelede savunma değil taarruz esastır' şeklinde bir yöntem değişikliğine gittik' - ERZİNCAN Haberi

Başbakan Yıldırım: "İki yıl önce 'terörle mücadelede savunma değil taarruz esastır' şeklinde bir yöntem değişikliğine gittik" - ERZİNCAN - Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasıBaşbakan Yıldırım: "İki yıl önce 'terörle mücadelede savunma değil taarruz esastır' şeklinde bir yöntem değişikliğine gittik. Şu anda dağlarda, şehirlerde terör baskısı hemen hemen sona erdi, devletin tam kontrolü sağlanmış oldu ancak işimiz bitmedi. Son terörist bu topraklardan yok oluncaya kadar bu mücadele devam edecek."

Terörle Mücadele Trol 

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