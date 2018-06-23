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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: 'Hiç kimsenin Türkiye'deki yapılacak seçimlere gölge düşürmeye, soru işareti oluşturmaya hakkı yoktur' - İZMİR Haberi

Başbakan Yıldırım: 'Hiç kimsenin Türkiye'deki yapılacak seçimlere gölge düşürmeye, soru işareti oluşturmaya hakkı yoktur' - İZMİR Haberi

Başbakan Yıldırım: "Hiç kimsenin Türkiye'deki yapılacak seçimlere gölge düşürmeye, soru işareti oluşturmaya hakkı yoktur" - İZMİR - 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasıİZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. (2)Başbakan Yıldırım: "(Seçim güvenliği) Vatandaşlarımız şunu bilsin, Sayın Kılıçdaroğlu da şunu bilsin ki daha seçim olmadan seçim güvenliğini gündeme getirmek çok doğru bir iş değil. Kaldıki hükümetimiz seçimin güven ve huzur içerisinde geçmesi için aylardır gereken tedbirleri alıyor. Sandık güvenliği, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için, elektrik kesintisi, vesaire, ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli bütün tedbirleri ilgili bakanlıklarımız alıyor."Başbakan Binali Yıldırım: "Türk insanı demokratik olgunluğu en iyi şekilde seçimlerde ortaya koyan seçmendir. Seçimlerin nasıl yapılacağını, hangi saydamlıkta yapılacağını öğrenecek değildir. İstediğimiz kadar gözlemci bulundurmanız da ne kadar rahat olduğumuzu ortaya koymaktadır. Maalesef bazı gözlemci grupları marjinal siyasi yapılanmasının sözcüsü gibi davranıyorlar bunun da doğru olmadığını düşünüyoruz. Seçime öyle ya da böyle müdahale anlamı taşıdığını düşünüyoruz. Hiç kimsenin Türkiye'de yapılacak bu seçimlere gölge düşürmeye, soru işareti oluşturmaya hakkı yoktur. Bu kabul edilemez ve Türk insanına yapılacak en büyük haksızlıktır."aşbakan Binali Yıldırım: "Yabancı gözlemcilerin her zaman yaptığı bir şey var, seçimler öncesi kafa karıştıran açıklamaları hep yaparlar. Bizim onlara söyleyeceğimiz şudur, gelin, isterseniz 400 değil, 800 kişi gelin ama adam gibi seçimleri izleyin, siyasete müdahale etmek gibi bir yanlışın içine düşmeyin. Türkiye demokrasisi gelişmiş bir ülkedir, Türkiye bir hukuk devletidir."

Hukuk Devleti Elektrik Kesintisi Bakanlık Hükümet 

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