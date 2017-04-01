Başbakan Yıldırım: Herkes şunu bilsin ki o Kandil sönecek



Başbakan Binali Yıldırım, Van'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuşma yaptı.



Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:



Kandil'i söndüreceğiz. Kardeşliğin, birliğin, beraberliğin rüzgarı o Kandil'i söndürecek.



Devletin şefkatli eli, yardımı ve desteği hep sizin yanınızda olacak ancak demir yumruğu da teröristin, sizin hayatınızı zorlaştıranların tepesinde patlayacak. Güvenlik güçlerimiz yabancı istihbarat servislerinin tetikçiliğini yapan teröristleri kaçtıkları yere kadar kovalayacak, bulundukları delikte etkisiz hale getirecek. Onlara sadece Van'ı değil, sadece Türkiye'yi değil, dünyayı dar edeceğiz.



Gün uyanık olma günüdür, hileli tuzakları görme, ferasetli davranma günüdür. Vaktiyle Cezayir'de halkı bölmek, parçalamak için insanları ikiye böldüler, 'Berberiler-Yerliler' diye. Şimdi bizi de 'Kürtler-Türkler' diye ayrıştırmak istiyorlar. Biliyorum ki Kürt kardeşlerim bu oyuna asla gelmez. Asil milletimiz hileli tuzaklarını başlarına geçirecek, bizleri ayrıştırmaya çalışanlara gereken dersi verecektir.



Başbakan olduğum ilk günlerde bir şey söyledim, dedim ki 'Bu terörü, bu terör belasını mutlaka sona erdireceğiz, milletin başından bu belayı defedeceğiz.' Hamdolsun ki bu yolda devam ediyoruz.



Siz de şahit olun ki, Van'ın bu meydanı şahit olsun ki annelerin gözyaşı dinecek, terörün gençlerimizi kullanmasına asla izin vermeyeceğiz.'

Biz yeni anayasa dedikçe HDP, CHP milleti tehdit ediyor, korku salıyor. Gerçeklerden uzak, bir hayal alemi içinde geziyor bunlar. Artık ikiz kardeş olmuşlar, birisi ayağını kaldırıyor, diğeri basıyor.



PKK, HDP, DAEŞ bu anayasaya neden hayır diyor? Neden Avrupa ülkeleri hayır kampanyası yapıyor? Türkiye büyümesin, Türkiye güçlenmesin. Meydanlarını teröristlere açıyor, milletvekillerimize, bakanlarımıza yasak getiriyorlar. Bizim anayasa değişecek, Avrupalılar yerinde duramıyor. Onlar Türkiye'nin büyümesini istemiyor.

