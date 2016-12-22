Başbakan Yıldırım: Herkes anladı Kemal Bey anlamadı
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin genel merkezinde düzenlenen AK Parti 114. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun yeni anayasa ilişkin eleştirilerine ilişkin, 'Efendim rejim değişiyor! Rejimi değiştirmeyiz.. Bunu anlata anlata bir hal olduk. Herkes anladı, Sayın Kılıçdaroğlu anlamadı. Kemal Bey, Türkiye'nin rejimi belli, Cumhuriyet, İstiklal harbini kazandık,rejimi değiştirdik, adını da Cumhuriyet koyduk. O mesele 1923'te bitmiştir. Sistemin adı Cumhurbaşkanlığı Sistemi, Nokta!' dedi.