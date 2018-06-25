Başbakan Yıldırım: 'Her bir vatandaşımızın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır' - ANKARA Video
Başbakan Yıldırım: "Her bir vatandaşımızın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır" - ANKARA - AK Parti Genel Merkezi - Kutlamalardan detaylar - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'nın vatandaşları selamalaması - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasıANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin genel merkezindeki balkon konuşmasında vatandaşlara hitap etti.