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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım:'Gümrüklerde artık tek pencere var'

Başbakan Yıldırım:'Gümrüklerde artık tek pencere var'

Başbakan açıklama

( ANKARA - 2) Başbakan Yıldırım:"Gümrüklerde artık tek pencere var"-"Bu ülkede akıl teri, alın teri döken, vergi veren, Türkiye'nin büyümesine katkı sağlayan adı ne olursa olsun o bizim için yerli ve milli üreticimizdir"-"Son 15 yılda Türkiye'ye 191 milyar dolar doğrudan küresel sermaye geldi. Bu, Türkiye'ye olan güveni ve istikrarı gösteriyor. Satın alma parametresine göre Türkiye, dünyanın 13. büyük ülkesi haline geldi" ANKARA

Dolar Milyar Dolar 


- Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

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