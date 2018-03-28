Başbakan Yıldırım:'Gümrüklerde artık tek pencere var'
Başbakan açıklama
( ANKARA - 2) Başbakan Yıldırım:"Gümrüklerde artık tek pencere var"-"Bu ülkede akıl teri, alın teri döken, vergi veren, Türkiye'nin büyümesine katkı sağlayan adı ne olursa olsun o bizim için yerli ve milli üreticimizdir"-"Son 15 yılda Türkiye'ye 191 milyar dolar doğrudan küresel sermaye geldi. Bu, Türkiye'ye olan güveni ve istikrarı gösteriyor. Satın alma parametresine göre Türkiye, dünyanın 13. büyük ülkesi haline geldi" ANKARA