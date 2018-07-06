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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: “Giderayak dikili bir ağacımız olsun”

Başbakan Yıldırım: “Giderayak dikili bir ağacımız olsun”

Başbakan Yıldırım’ın fidan dikimi

Dera Bakanlık Müzayede 

-Yıldırım’ın konuşması
-Genel ve detay

( ANKARA ) - ANKARA

- Başbakan Binali Yıldırım, “Orman varlığını arttırma işini çok önemsedik. Şimdi artık giderayak dikili bir ağacımız olsun diye buradayız. Son fidanımızı dikelim” dedi.
Başbakan Yıldırım, Başbakanlık personeli adına 1071 fidanın toprakla buluşturulduğu “Başbakanlık Hatıra Ormanı” merasimine katıldı Eşi Semiha Yıldırım ve kendisi adına fidan dikimi gerçekleştiren Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, “Dolu dolu hizmetleri ülkemize kazandırdık. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. Orman varlığını arttıran nadir ülkelerden bir taneyiz. 4 milyar fidanın toprakla buluşması çok önemli bir şey. Orman varlığını arttırma işini çok önemsedik. Şimdi artık giderayak dikili bir ağacımız olsun diye buradayız. Son fidanımızı dikelim. Hatıra ormanının Külliyenin içerisinde olması da anlamlı. Başbakanlık Külliyeye dahil oldu; ormanıyla, çiçeğiyle, böceğiyle külliyenin bünyesine girmiş vaziyette. Senin bakanlıkta henüz daha umudunu yitirme hocam. Parçalandı, birleşti en sonunda sen çıktın piyasaya. Allah Kerim diyelim” ifadelerini kullandı. Törende konuşma yapan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’da, dünyada orman varlığı azalırken Türkiye’de arttığına dikkat çekerek, “Artık ormanları kırsal kalkınmanın lokomotifi olarak kullanıyoruz. Önümüzdeki yıl sonuna kadar 5 bin köye 5 bin gelir getirici orman kurulacak” diye konuştu.
Bakan Eroğlu, Başbakan Yıldırım’a “Koltuğu müzayedeye çıkarttınız, bize haber verseydiniz bizde çıkartırdık” dedi.

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