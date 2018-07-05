Başbakan Yıldırım: 'Fırat'ın doğusunda da herhangi bir tehdit istemiyoruz diye ABD'ye açık açık söylüyoruz' - ANKARA
Başbakan Yıldırım: "Fırat'ın doğusunda da herhangi bir tehdit istemiyoruz diye ABD'ye açık açık söylüyoruz" - ANKARA - AA Editör Masası - Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarıANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, "Anadolu Ajansı Editör Masası Özel"de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (10)Başbakan Yıldırım: "Münbiç'te ABD ile çalışıyoruz ama 'Fırat'ın doğusunda da biz herhangi bir tehdit istemiyoruz' diye ABD'ye de açık açık söylüyoruz"