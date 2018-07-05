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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: '(FETÖ ile mücadele) Mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmalar yapılacak' - ANKARA

Başbakan Yıldırım: '(FETÖ ile mücadele) Mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmalar yapılacak' - ANKARA

Başbakan Yıldırım: "(FETÖ ile mücadele) Mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmalar yapılacak" - ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarıANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, "Anadolu Ajansı Editör Masası Özel"de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. - 11 - Başbakan Yıldırım: "Darbeye doğrudan iştirak edenlerin yargılamaları büyük oranda tamamlandı. Zannediyorum bu sene sonuna kalmaz tamamı bitmiş olur."Başbakan Yıldırım: "(FETÖ) İhanet, ticaret tarafı tamam ama ibadet tarafındakilerin bu işte bir taksiratı yok, bunların ayıklanması lazım."Başbakan Yıldırım: "(FETÖ) Sadece Türkiye'de değil bunlar 160 ülkede aynı işleri yapıyorlar."Başbakan Yıldırım: "(FETÖ ile mücadele) Mağduriyetlerin giderilmesi için de bir yandan çalışmalar yapılacak."

İhanet 

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