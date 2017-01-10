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10 Ocak 2017 Salı günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: FETÖ'cüler para akıtıyor Haberi

Başbakan Yıldırım: FETÖ'cüler para akıtıyor Haberi

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde büyükelçileri kabul etti.

Başbakan Türkiye Allah Binali Yıldırım Çankaya Köşkü 


OLUK OLUK PARA AKITIYORLAR

Özellikle iç siyasetteki belirsizlik, seçim dönemi de buna ilave olunca burada, bu işin boyutlarını anlatmak çok kolay olmuyor. Sizlerin sadece resmi temaslarınızda değil ve bulunduğunuz ülkelerdeki medyayı, diğer paydaşları da araştırarak, ziyaret ederek, ikili, çoklu çeşitli etkinlikler organize ederek mutlaka bu algı operasyonunu kırmamız lazım. Buraya gelinceye kadar başka düşünüyorlar, gelip Türkiye'yi görüp, bizlerle, vatandaşla konuşurkan 'Biz böyle bilmiyorduk' diyorlar. Demek ki algı operasyonunu kırmamız lazım. Türkiye bunu hak etmiyor. Algı ile olgu dışarıda aynı değil. Bunun tesadüfi olduğunu da düşünmeyin. Burada bir yapı, organizasyon var ve çalışıyor. Bu FETÖ'cüler garip gurabadan, fakir fukaradan Allah rızası diye topladıkları paraları şimdi Türkiye'nin turizmine, ekonomisine, güvenliğine zarar verecek her türlü faaliyetler için oluk oluk para akıtıyorlar. Bu vatandaşın parasını harcıyorlar.


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