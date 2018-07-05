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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: 'Faizleri aşağıya indirmek, enflasyonu aşağıya çekmek ana önceliklerin başında geliyor' - ANKARA İzle
Başbakan Yıldırım: "Faizleri aşağıya indirmek, enflasyonu aşağıya çekmek ana önceliklerin başında geliyor" - ANKARA - AA Editör Masası - Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarıANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, "Anadolu Ajansı Editör Masası Özel"de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (8)Başbakan Yıldırım: "Faizleri aşağıya indirmek, enflasyonu aşağıya çekmek ana önceliklerin başında geliyor. Bunun için tedbirler alınacak."