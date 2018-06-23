Başbakan Yıldırım esnafla sohbet etti, bir vatandaşın gözündeki yaşı sildi



- Türkiye'nin son başbakanı Binali Yıldırım, yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi öncesi İzmir'de tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Vatandaşların tezahüratları ile karşılanan Yıldırım, bol bol fotoğraf çektirdi, esnafların dükkanlarına uğradı, yanına gelerek ağlayan bir kadının da gözyaşlarını mendiliyle sildi. Türkiye yarın seçime gidiyor. Son bir haftasını milletvekili olduğu kent İzmir'e ayıran Türkiye'nin son başbakanı Binali Yıldırım, öğlen saatlerinde tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı ziyaret etti. Vatandaşların sevgi seli ile karşılanan Yıldırım, tüm çarşıyı gezerek esnafla bir araya geldi. Dükkanlara uğrayan Başbakan Yıldırım, bazı dükkanlarda esnafla çay içti, vatandaşlarla da bol bol fotoğraf çektirdi. Yıldırım, yanına gelerek ağlayan bir kadının da gözyaşlarını mendili ile sildi. Başbakan Yıldırım oyunu, Karabağlar ilçesinde annesinin adını taşıyan 32 derslikli Bahar Yıldırım İlkokulu'nda kullanacak. (CA-

