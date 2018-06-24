Başbakan Yıldırım: 'Erzurum'un Karaçoban ilçesinde meydana gelen hadisenin seçimlerle alakası yok' - ANKARA
Başbakan Yıldırım: "Erzurum'un Karaçoban ilçesinde meydana gelen hadisenin seçimlerle alakası yok" - ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamasıANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, gazetecilere açıklamalarda bulundu.Başbakan Yıldırım: "YSK'nin aylardan beri yaptığı hazırlıklar, bu seçimin bu kadar sükunetle ve başarıyla geçmesinin önemli sebeplerinden biridir."Başbakan Yıldırım: "Erzurum'un Karaçoban ilçesinde bir hadise yaşandı. İki vatandaşımız hayatını kaybetti ama bu, seçimlerle ilgili değil. İki grup arasında uzun süredir devam eden bir kan davası sonucu olduğu anlaşılıyor. Bunun dışında herhangi bir hadise yok."