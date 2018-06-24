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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım:'Erzurum’un Karaçoban ilçesinde bir hadise yaşandı, 2 vatandaşımız hayatını kaybetti ama seçimler ile ilgili değil. 2 grup arasında uzun süreden beri devam eden kan davası sonucu olduğu anlaşılıyor. Bunun dışında herhangi b

Başbakan Yıldırım:'Erzurum’un Karaçoban ilçesinde bir hadise yaşandı, 2 vatandaşımız hayatını kaybetti ama seçimler ile ilgili değil. 2 grup arasında uzun süreden beri devam eden kan davası sonucu olduğu anlaşılıyor. Bunun dışında herhangi b

Başbakanın açıklamaları

( ANKARA ) Başbakan Yıldırım:"Erzurum’un Karaçoban ilçesinde bir hadise yaşandı, 2 vatandaşımız hayatını kaybetti ama seçimler ile ilgili değil. 2 grup arasında uzun süreden beri devam eden kan davası sonucu olduğu anlaşılıyor. Bunun dışında herhangi bir hadise yok. Hayırlı, uğurlu olsun”-“Türkiye bir kez daha demokraside ne kadar mesafe aldığını, millet iradesini sandığa yansıtmada ne kadar sistemi geliştirdiğini ortaya koymuştur” ANKARA

Kan Davası Kalp Krizi Cenaze Namazı Millet İradesi Rtürk 


- Başbakan Binali Yıldırım, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk’ün cenaze namazına katıldı.
Başbakan Binali Yıldırım cenaze sonrasında açıklamalarda bulundu.
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