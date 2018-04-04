Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: “(Engelli memur istihdamı) 58 bine doğru gelmiş olacağız” - ANKARA

Başbakan Yıldırım: “(Engelli memur istihdamı) 58 bine doğru gelmiş olacağız” - ANKARA

- Engelli Vatandaşların EKPSS ve Kura Yöntemiyle Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni - Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasıANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Engelli Vatandaşların EKPSS ve Kura Yöntemiyle Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'ne katıldı.
Başbakan Yıldırım: "(Engelli memur istihdamı) 2002'de engelli kontenjanından memur çalışan sayısı 5 bin 777, bugün 52 bin civarında yani 10 kat artmış. Bugünkü 2 bin 500 kişiyi de saymıyoruz. Onu da ilave edersek 55 bine yaklaşıyor. Yine yıl sonunda 2 bin 500 daha yerleştirme yapacağız, 500 de öğretmen, 3 bin. Ne olacak? 58 bine doğru gelmiş olacağız."

Öğretmen Memur 

İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Suriye Zirvesi Sonrası Üç Liderden AçıklamaSuriye Zirvesi Sonrası Üç Liderden Açıklama
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ankara'daRusya Devlet Başkanı Putin, Ankara'da
Erdoğan Yeditepe Bienalinin Açılış Törenine KatıldıErdoğan Yeditepe Bienalinin Açılış Törenine Katıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı