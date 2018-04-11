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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: 'Ekonomik savaş, küresel dengeleri de bozuyor. Türkiye'de bundan etkileniyor'

Başbakan Yıldırım: 'Ekonomik savaş, küresel dengeleri de bozuyor. Türkiye'de bundan etkileniyor'

Başbakan'ın konuşması

Alışkanlık Rekor Süper Güç Özel Sektör 

-detaylar

( KOCAELİ -2-HD) Başbakan Yıldırım: "Ekonomik savaş, küresel dengeleri de bozuyor. Türkiye'de bundan etkileniyor"-"Sanal gerçeklik diye bir şey var şimdi. Bunlar tüm üretim alışkanlıklarımızı değiştirecek. Belki bazı mesleklerin artık havası da kalmayacak. Yeni meslekler çıkacak"-"Biz, bütün bu belirsizliklerin göbeğinde yer alıyor. Bütün olayların merkezinde biz varız. Savaş, göç hepsi burada. Dolayısıyla biz de etkileniyoruz. Biz bu süreçleri daha önce de yaşadık"-"2016 darbesinden sonra yaşadık. Bir çeyrekte yüzde 4 küçüldü Türkiye. Hızlı bir şekilde toparlandık, 3.2 ile 2016'yı kapattık. 2017'de 7.4 rekor. Ona da şimdi çamur atmaya çalışıyorlar"-"Türkiye ayaklarını yere sağlam basıyor. 16 yıl önceki Türkiye'nin karanlık senaryolarından çok uzaktayız. Küresel sermaye ve özel sektörde devletimizin verdikleri teşvikler ile büyümemiz devam edecek"-"Şimdi 11 teknik üniversitemiz var. Gebze Teknik Üniversitesi 4 yıllık geçmişi var ama öyle bir hızlı geliyor ki asırlık üniversitelerin ensesinde. Bu da onlara bir mesaj veriyor"-"Avrasya coğrafyasında öyle dik duruyoruz ki Türkiye'ye bölgeye hiza vermek isteyen süper güçler de Türkiye'yi örnek almaya başladılar" KOCAELİ

- Başbakan Binali Yıldırım, Gebze Teknik Üniversitesinde "Sanayi ve Teknoloji Zirvesi"ne katıldı.

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