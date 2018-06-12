Başbakan Yıldırım: 'Edirne'de terörün emrinde olan bir adaya destek verenden Türkiye bir şey beklemesin' - AMASYA
Başbakan Yıldırım: "Edirne'de terörün emrinde olan bir adaya destek verenden Türkiye bir şey beklemesin" - AMASYA - Ferhat Tüneli'nin açılış törenine katılanlardan detaylar - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması - Başbakan Yıldırım'ın Yeni Amasya spor'un atkısını takması - Açılış kurdelesi kesilmesi - Başbakan Yıldırım'ın vatandaşlarla tokalaşmasıAMASYA - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Ferhat Tüneli'nin açılış törenine katıldı. (5)Başbakan Yıldırım: "Terörü ülkemizin gündeminden çıkaracağız dedik, elhamdülillah yurdumuz, topraklarımız içinde, hudutlarımız içinde terörü büyük ölçüde etkisiz hale getirdik."Başbakan Yıldırım, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'yi eleştirerek, "Adaylığı açıklandığı gün koşa koşa Edirne'ye giden, Edirne'de terörün emrinde olan bir adaya destek verenden Türkiye bir şey beklemesin, buradan ilan ediyorum." ifadesini kullandı.