Başbakan Yıldırım: 'Dünyadaki krize rağmen Türk lirasının değerini korumaya devam ediyoruz' - İZMİR
Başbakan Yıldırım: "Dünyadaki krize rağmen Türk lirasının değerini korumaya devam ediyoruz" - İZMİR - AK Parti'nin Buca mitingi - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın gelişi ve vatandaşları selamlaması - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasıİZMİR - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin İzmir teşkilatı tarafından Buca ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı. Vatandaşlar mitinge ilgi gösterdi.