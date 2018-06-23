Başbakan Yıldırım: 'Demokratik bir olgunluk içerisinde, bir şölen havasında kardeşlik, huzur ve güven içerisinde bu seçimleri de gerçekleştirmiş olacağız' -İZMİR
Başbakan Yıldırım: "Demokratik bir olgunluk içerisinde, bir şölen havasında kardeşlik, huzur ve güven içerisinde bu seçimleri de gerçekleştirmiş olacağız" - İZMİR - 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasıİZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. (1)"Demokratik bir olgunluk içerisinde, bir şölen havasında kardeşlik, huzur ve güven içerisinde bu seçimleri de gerçekleştirmiş olacağız"