Başbakan Yıldırım, Danıştay Başkanı Güngör'ü ziyaret etti - ANKARA Haberi
- Başbakan Yıldırım'ın Danıştay binası geliş - Başbakan Yıldırım ile Danıştay Başkanı Güngör'ün görüşmesinden görüntüler - Başbakan Binali Yıldırım'ın uğurlanmasıBaşbakan Yıldırım'dan Danıştay'a veda ziyareti - Başbakan Binali Yıldırım, veda ziyaretleri kapsamında Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ü ziyaret ettiANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'e veda ziyaretinde bulundu.Güngör'ün makamında basına kapalı gerçekleştirilen ziyaret, yaklaşık 1 saat sürdü.Başbakan Yıldırım'ı kapıda karşılayan Güngör, çıkışta da makam otomobiline kadar uğurladı.