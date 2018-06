Başbakan Yıldırım’dan zafer sonrası açıklama: “Türkiye’yi durdurmak isteyenler, dize getirmek isteyenler dize gelmiştir” Video

- Başbakan Binali Yıldırım, “Türkiye’yi durdurmak isteyenler, dize getirmek isteyenler dize gelmiştir, millet kazanmıştır. Bir kez daha Türkiye kazandı. Bu seçimin kaybedeni yoktur” dedi.

Başbakan Yıldırım, 24 Haziran seçim zaferinin ardından AK Parti Genel Merkezi önünde toplanan partililere seslendi. Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte vatandaşları selamladı. “Bilmeyen öğrensin, duymayan duysun; kardeşiz, tek vücut tek bir milletiz, dağlar, çağlar boyu yeminimiz var kardeşiz, tek vücut tek bir milletiz” diyerek konuşmasına başlayan Yıldırım, “Ayyıldızlı bayrağın gölgesinde can bulan 81 milyon milletimiz, hepinizden Allah razı olsun. Türkiye’nin her rengini, her sesini, her köşesini selamlıyorum. Bugün bayram günüdür, bugün Türkiye’nin günüdür. Gün 81 milyonun kazandığı, kaybedeni olmayan bir gündür. 24 Haziran seçimleri demokrasi tarihimizin en önemli dönüm noktası olmuştur. Seçim kampanyasındaki tartışmalar geride kaldı. Bugün yeni bir gündür, geçmiş geçmişte kaldı. Milletin adamı, Türkiye sevdalısı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin Cumhurbaşkanıdır. Şimdi farklılıklarımızla birlikte yeniden kaynaşmak için, bir ve beraber olmak için hazırız, bu aşkla geleceğe, kutlu yürüyüşümüze devam edeceğiz. Zaman kucaklaşma zamanıdır” ifadelerini kullandı. Türkiye’ye yakışan demokratik olgunlukla bir seçimin tamamlandığını kaydeden Yıldırım, “Türkiye’yi durdurmak isteyenler, dize getirmek isteyenler dize gelmiştir, millet kazanmıştır. Bir kez daha Türkiye kazandı. Bu seçimin kaybedeni yoktur. Siyasi rekabet bizim için yenme yenilme anlamına gelmez. Herkes emin olmalıdır ki; Türkiye daha güçlü demokrasisi ile daha sağlam temellere oturmuş bir Türkiye olarak yoluna devam edecektir. Seçimlere bu kadar yüksek katılım olması vatandaşımızın Türkiye’nin geleceğine olan inancını en güzel şekilde göstermiştir. Hangi partiye vermiş olursa olsun her bir vatandaşımızın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğandır. Vakit Türkiye vaktidir, vakit Türkiye’yi şaha kaldırma vaktidir, kalkınma istikrar ve güvenle 2023 hedeflerini yakalama vaktidir. Milletimiz erdem, irade ve cesaretle cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak net bir sonuçla seçmiştir. Milletimiz AK Partiyi zafere, Cumhur ittifakını birinciliğe taşımıştır. Bu başarıya rağmen seçimin bütün neticelerini değerlendireceğiz ve buna göre adımlarımızı atacağız. 24 Haziran tek kelimeyle Haziran ayı içerisinde Ramazan Bayramından sonraki 2. Bayram olmuştur. Dünyada bizi izleyen herkes bu seçimin başarısını şeffaf, demokratik kendi ülkeleri için örnek almalıdır. Çünkü, Türkiye katılım oranı demokratik olgunluğu ve saydamlıkla bu seçimini de alnının akıyla başarmıştır. Milletin iradesinin sonucuna gölge düşürmek isteyen hiçbir girişimi milletimiz hoş karşılamayacaktır. Milletimizin bu sevinç gününde seçim zaferimizi demokratik olgunlukla karşılamasından bahtiyarız. 16 yıldır olduğu gibi insanımızın huzuru, güveni için çalışmaya devam edeceğiz. 24 Haziran zaferi Türkiye’nin geleceğe attığı sarsılmaz adımın habercisidir. Ülkemizi cumhurbaşkanımızın riyasetinde dünyanın sayılı ülkeleri arasına sokmaya ahdettik. Ayrı gayrı yok, sen ben kavgası yok, bütün Türkiye’yi kucaklayan, adalet, kalkınma siyaseti ile cumhurbaşkanlığı seçimleri bu seçimle beraber milletimiz tarafından sandıkta onaylanmıştır ve artık yeni sistem yürürlüğe girmiştir. Bu demokrasi şölenine katılan bütün vatandaşlarımıza, adaylara, partilere teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.