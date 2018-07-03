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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım’dan Yargıtay Başkanlığına veda ziyareti

Başbakan Yıldırım’dan Yargıtay Başkanlığına veda ziyareti

- Giriş ve çıkıştan görüntü

( ANKARA ) ANKARA


- Başbakan Binali Yıldırım, veda ziyaretleri kapsamında Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’i ziyaret etti. Başbakan Yıldırım, veda ziyaretleri kapsamında TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı ziyaretinin ardından Yargıtay Başkanı Cirit’i ziyaret etti. Başbakan Yıldırım’ı, Yargıtay Başkanı Cirit karşıladı. Görüşmede Yargıtay Başkanı Cirit’in yanısıra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca ile Yargıtay Genel Sekreteri Ziyaattin Cenik’te yer aldı. Saat 12.20’de başlayan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. (İLK-
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