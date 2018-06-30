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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım'dan veda konuşması:'Bugüne kadar yaptıklarımız yapamadıklarımızla millet bizi değerlendirecek' Haberi

Başbakan Yıldırım'dan veda konuşması:'Bugüne kadar yaptıklarımız yapamadıklarımızla millet bizi değerlendirecek' Haberi

Yıldırım'ın açıklamaları

( İSTANBUL - 1 - HD) Başbakan Yıldırım'dan veda konuşması:"Bugüne kadar yaptıklarımız yapamadıklarımızla millet bizi değerlendirecek"- "Göreve geldiğimde önümüze koyduğumuz hedeflerin hepsini gerçekleştirmiş olmanın gönül rahatlığı ile milletimin karşısındayım" İSTANBUL

İhracat Bakanlık 


- Başbakan Binali Yıldırım Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Kurulu'nda adeta bir veda konuşması yaparak, "Bugüne kadar yaptıklarımız yapamadıklarımızla millet bizi değerlendirecek. Göreve geldiğimde önümüze koyduğumuz hedeflerin hepsini gerçekleştirmiş olmanın gönül rahatlığı ile milletimin karşısındayım" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım TİM 25. Olağan Genel Kurulu ve 2017 İhracat Şampiyonaları Ödül Törenine katıldı.
Başbakanlık görevinin yeni sistemle sona erdiğini hatırlatan ve törende adeta bir veda konuşması yapan Başbakan Yıldırım, "Belki de görevim sona ermeden önce umuma açık son konuşmam oluyor. Bugüne kadar yaptıklarımız yapamadıklarımızla millet bizi değerlendirecek. Biz kendimize paye çıkarmak konumunda değiliz. Eksiği ile gediği ile ülkemiz için gayret ettik. Bugün 24 mayıs 2016’da göreve geldiğimde önümüze koyduğumuz hedeflerin hepsini gerçekleştirmiş olmanın gönül rahatlığı ile milletimin karşısındayım" ifadelerini kullandı. Göreve geldiğinde önüne koyduğu hedefleri anlatan Yıldırım, "Terörü Türkiye'nin gündeminden alt sıralara indireceğiz dedik. Ekonomik büyümede gerekli tedbirleri alacağız dedik. Fırat kalkanı, Afrin harekatı bunlar planladığımız harekatlardı. Hepsinden ötesi hesabımızda olmayan bir 15 Temmuz vardı. O dışarıdan geldi piyasaya. Onun da üstesinden geldik Elhamdülillah. Demokrasiyi büyük bir badireden kurtardık. Ondan sonra ve öncesi hedefimizde olan yönetim sistem değişikliği idi bunu da başardık. Türkiye'nin en zor şartlarında başardığımız en önemli işlerden biridir. Dolayısıyla bize yapacak bir iş kalmadı. Milletimize güveninden desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonra ülkemizin milletimiz gelecek hedefleri için sorumluluğumuz bitmedi. Hangi konumda, şartlarda olursa olsun Cumhurbaşkanımızla beraber milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
(ÖFA
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