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08 Ağustos 2017 Salı günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na kepazeliğe son ver çağrısı

Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na kepazeliğe son ver çağrısı

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da, Yenikent-Temelli Yolu temel atma töreninde bir konuşma yaptı. Yıldırım CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle tepki gösterdi.

Başbakan Yenikent Binali Yıldırım 


Ankara'da temel atma töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 'CHP iyice şirazesinden çıktı. Bir milletvekili diyor ki, 'Efendim 15 Temmuz darbesi bir tiyatrodur, bu ne biçim darbe, meclis bombalandı bir milletvekili bile ölmedi. Halbuki bizim pilotlarımız suya bile nişan alır' diyor. Sen ne biçim insansın? Bu kadar şehitlerimizin ruhunu sızlatacak sözleri nasıl söylersin? Sayın Kılıçdaroğlu bu kepazeliğe bir son ver. Millet şehitlerimizin ruhunu sızlatan bu adama karşı ne yapacağını merakla bekliyor' dedi.


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