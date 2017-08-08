Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na kepazeliğe son ver çağrısı



Ankara'da temel atma töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 'CHP iyice şirazesinden çıktı. Bir milletvekili diyor ki, 'Efendim 15 Temmuz darbesi bir tiyatrodur, bu ne biçim darbe, meclis bombalandı bir milletvekili bile ölmedi. Halbuki bizim pilotlarımız suya bile nişan alır' diyor. Sen ne biçim insansın? Bu kadar şehitlerimizin ruhunu sızlatacak sözleri nasıl söylersin? Sayın Kılıçdaroğlu bu kepazeliğe bir son ver. Millet şehitlerimizin ruhunu sızlatan bu adama karşı ne yapacağını merakla bekliyor' dedi.





