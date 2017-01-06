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6 Ocak 2017 Cuma günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na 'ihanet' yanıtı

Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na 'ihanet' yanıtı

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Anayasa değişikliğine evet demek ihanettir' sözüne ilişkin, 'Fevkalade çirkin, yakışıksızdır. Halkın kararına gitmek ihanet olarak nitelendirilemez. İhaneti kimin yaptığını görmek için 15 Temmuz'a gitmek, ihaneti görmek için eski alışkanlıkları devam eden odaklara gitmek lazım' dedi.

Başbakan Anayasa Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu 

Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında
Kemal Kılıçdaroğlu, 1948 yılında Tunceli'nin Nazımiye İlçesi'nde dünyaya geldi.ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde tamamladı.1971 yılında ise Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden (Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)mezun oldu. Lisans öğrenimini tamamladığı 1971 yılında, girdiği hesap uzman yardımcılığı sınavının ardından Maliye Bakanlığı'nda göreve başladı. Daha s...
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